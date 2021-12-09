Калининградский фестиваль «Край света. Запад» объявил о дополнительном наборе школьников в мастерскую анимации

. Фото: пресс-служба фестиваля «Край света. Запад».

В Калининграде в рамках подготовки к третьему кинофестивалю «Край света. Запад» продолжают работу творческие мастерские, которые открылись осенью.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в мастерскую анимации для подростков 12-17 лет объявлен дополнительный набор. Ребята вместе с кураторами снимают анимационный фильм по повести Андрея Битова «Птицы, или Новые сведения о человеке», и им нужны помощники прямо сейчас.

- Из пяти съемочных сессий уже состоялись две, впереди еще полгода, - говорит куратор мастерской Мария Дубровина. - По карантинным причинам в мастерской освободились несколько мест, и мы приглашаем новых участников влиться в процесс.

Для того чтобы получить навыки создания и производства анимационных фильмов, пришлите заявку на animaworkshop@gmail.com до 18 декабря.

Напомним, осенью этого года в Калининграде начали свою работу пять мастерских. В мастерских анимации дети создали «Музей красоты», а подростки нашли реальных героев для анимационного фильма. В кинолаборатории юные калининградцы пишут сценарии к трем кинолентам, в продюсерской ребята вместе с кураторами составляют собственную кинопрограмму, а в мастерской документальных фильмов уже снимают фильм.