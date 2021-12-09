Жительница Черняховска ограбила 87-летнюю пенсионерку

Жительница Черняховска стала фигуранткой уголовного дела за грабеж с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

87-летняя пенсионерка пустила домой женщину, предложившую помощь в уборке жилья. Наводя порядок в квартире, 31-летняя работница обнаружила тайник, взяла конверт с деньгами, но была замечена пенсионеркой. Бабушка попыталась выхватить свои накопления из рук злоумышленницы, но та оттолкнула ее, сбила с ног и сбежала, успев похитить тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в грабеже и задержали женщину. У нее были изъяты 2 похищенные купюры по 200 рублей, остальные деньги она потратила на выпивку.