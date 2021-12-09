СК проводит проверку информации о незаконном скотомогильнике под Озерском

. Фото: Александр Подгорчук

Следственный комитет проводит доследственную проверку после сообщений в СМИ, что около поселка Дубрава Озерского района организован незаконный скотомогильник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По сообщениям очевидцев, на скотомогильнике закапываются и сжигаются трупы животных, в результате чего трупные яды попадают в грунтовые воды, а местные жители жалуются на удушающий запах разложения.

В ходе проверки следователи детально выяснят все без исключения обстоятельства произошедшего и дадут им надлежащую правовую оценку, добавили в пресс-службе Следственного комитета.