Коронавирус за сутки выявили в 20 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 202 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 20 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 118 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 5,
Багратионовский городской округ - 5,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 8,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 18,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 7,
Светловский городской округ – 10,
Зеленоградский городской округ – 6,
Светлогорский городской округ – 3,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 2,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 6,
Неманский городской округ – 2,