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Общество9 декабря 2021 13:43

Движение по мосту на ул. Вагоностроительной откроют 22 декабря

Виктор Сергеев
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Фото: мэрия Калининграда

Движение по путепроводу на ул. Вагоностроительной в Калининграде будет открыто 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Специалисты провели армирование, залили переходную плиту – часть конструкции, которая соединяет инженерное сооружение с «материком» и тротуары. В работе используется морозостойкий бетон с присадками. Он допускает применение при температурах до -10 С», - сообщили в мэрии Калининграда.

Ремонт деформационных швов мостовики продолжат в 2022 году, тогда же завершат покраску и другие работы.