Пожарные полностью потушили горящее здание XIX века в Низовье

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Пожар в поселке Низовье Гурьевского городского округа полностью ликвидирован в 15.06. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России.

Находящееся через дорогу от замка Вальдау строение, крышу которого и объяло пламенем, долгое время не эксплуатировалось. До войны в здании, построенном в 1885 году, размещалась учительская семинария, после войны - профессионально-техническое училище.

Причина пожара сейчас устанавливается.

В МЧС этот пожар назвали резонансным. Во многом – потому что поначалу многие подумали, что горит знаменитый замок Вальдау.

- Слава богу, нас беда обошла стороной, - сказала Надежда Сорокина, которая вместе с семьей арендует помещения замка Вальдау.

По ее словам в здании семинарии сгорели два этажа, провалилась крыша. Замок Вальдау цел, он не горел. Хотя опасность была близко.