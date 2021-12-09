КЖД: Уголь в Калининградскую область доставляется в бесперебойном режиме

В Калининградской области с начала отопительного сезона все заявки по доставке угольной продукции выполнены в полном объеме без задержек по срокам. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

По данным железнодорожников, в ноябре в регион поступило 136 вагонов с каменным углем для нужд ЖКХ, за первые восемь дней декабря – еще 70 вагонов.

«По состоянию на утро 9 декабря на маршрутах следования в Калининградскую область назначением на станцию Кутузово-Новое находится 148 вагонов с углем, предназначенным для внутреннего потребления», - добавили в пресс-службе КЖД. - Из них в границах Калининградской области – 43 вагона с углем.

Так, на подходе к станции Дзержинская-Новая утром находились 5 вагонов для нужд ЖКХ, а под выгрузкой на станции еще 8 вагонов. На подходе к станции Черняховск - 5 вагонов, под выгрузкой 2. На станцию Неман-Новый направлено 15 вагонов с углем.

Остальные вагоны находятся на полигоне Западно-Сибирской железной дороги - 40 вагонов, Куйбышевской железной дороги – 35 вагонов, в Белоруссии - 26, в Литве - 4 вагона.