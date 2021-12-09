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Общество9 декабря 2021 14:19

Калининградец получил 5 лет за разбойное нападение на сотрудника офиса микрозаймов

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Житель Калининграда признан виновным в разбойном нападении на сотрудника офиса микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В январе этого года горожанин, угрожая ножом сотруднику организации на Ленинском проспекте, похитил из сейфа 46,5 тысяч рублей и скрылся с места происшествия.

Ранее злоумышленник был судим за преступление против собственности, поэтому суд приговорил рецидивиста к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.