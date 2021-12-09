В Калининграде завершили ремонт плавучего маяка «Ирбенский»

. Фото: Музей Мирового океана.

Ремонт последнего построенного в мире обитаемого плавучего маяка «Ирбенский» завершен в Калининграде. Как сообщает пресс-служба Музея Мирового океана, в рамках программы «Россия - Литва 2014-2020» трюмы судна превращены в залы, где разместилась экспозиция.

«Ранее по проекту были проведены ремонтные работы судовых систем «Ирбенского», теперь оформлены выставочные пространства. Также создан цикл голографических фильмов об истории маячной службы, судостроении и судоходстве на Балтике», - отметили в музее.

«Ирбенский» готов принять гостей с 17 декабря.

В Калининград маяк «Ирбенский» пришел в ночь на 30 июня 2017 года. Десять лет до этого момента он не выходил в открытое море, и были опасения, что уникальное судно пойдет на металлолом.

Плавучий маяк «Ирбенский», переданный музею, включен в список выявленных объектов культурного наследия.