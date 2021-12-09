В Калининградской области увеличилось количество профессиональных экскурсоводов

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак вручил документы 88 новым экскурсоводам, которые прошли одноименный курс профессиональной переподготовки в БФУ имени Канта. Как сообщает пресс-служба правительства, программа объемом 320 часов длилась три месяца и включала в себя освоения дисциплин «Экскурсионный менеджмент», «Техника речи и ораторское искусство», «Иностранный язык» и другие, а также прохождение практики с выездными экскурсиями, подготовку и написание выпускных работ.

Министерство с 2015 года выступает заказчиком услуги по организации и проведению профессиональной переподготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков.

- За этот период повышение квалификации и профессиональную переподготовку за счет областного бюджета прошли более 190 специалистов, большинство из которых работают по туристическому профилю на территории региона, – отметил Андрей Ермак. – Напомню, в сво6 время была проблема с нехваткой гидов при подготовке к чемпионату мира по футболу. Мы восполняем все эти пробелы. В следующем году у нас будет чемпионат мира по волейболу, ещё через два года отметим трёхсотлетие Канта. Мы ждем огромное количество туристов, поэтому надо готовиться заранее.

Следующий набор слушателей курса состоится летом следующего года. Объявление об этом будет размещено на сайте министерства.