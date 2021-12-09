Спортшкола и стадион «Калининград» вышли в финал Национальной спортивной премии-2021

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии состоялось в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трех номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в финал прошли сразу два претенденьа из Калининградской области: областная спортшкола олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и стадион «Калининград». К сожалению, взять первые места им не удалось.

- Наши учреждения признаны одними из лучших в стране. Это заслуга общего вклада спортсменов, тренеров, специалистов, руководства региона, — подчеркнула пятикратная олимпийская чемпионка и зампред правительства Калининградской области Наталья Ищенко. - Мы регулярно обновляем материально-техническую базу, закупаем необходимый инвентарь и развиваем подведомственную территорию. Например на стадионе «Калининград» созданы дополнительные условия для тренировок воспитанников областной адаптивной спортшколы и открыта первая очередь спортивно-рекреационного парка. А благодаря нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Спорт - норма жизни» подготовка наших чемпионов выходит на новый уровень - на стадионе смонтировано оборудование для сухой подготовки хоккеистов, а в парке Южный открыт Центр спорта с бассейном олимпийского класса и другими полезными помещениями, где аналогично могут заниматься как паралимпийцы, так и любители.

Вместе с другими звездами отечественного спорта Наталья Ищенко приняла участие в чествовании победителей премии. Лауреаты получили по 1 000 000 рублей.