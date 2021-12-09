В Калининградской области срок действия ПЦР-тестов сокращен до 48 часов. Фото: Алиса ТИТКО

В Калининградской области срок действия ПЦР-тестов сокращены до 48 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее результат исследования действовал 72 часа.

Кроме этого, с 1 января 2022 года изменен режим работы точек общепита.

- Ограничения будут действовать с 02:00 до 06:00, - прокомментировали в правительстве.

Постановление вступает в силу с 9 декабря 2021 года.

С официальным документом можно познакомиться здесь