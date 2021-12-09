Антон Алиханов встретился с послом России в Белоруссии

Антон Алиханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов во время встречи. Фото: Правительство Калининградской области

В четверг, 9 декабря, Антон Алиханов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов обсудили вопросы взаимодействия сторон. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Между Правительством России и Республикой Беларусь действует соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Калининградской областью с 1999 года. В рамках соглашения создан постоянно действующий орган – Российско-Белорусский совет с представителями нашего региона и органов власти соседней республики.

- Предварительно обсуждалась возможность проведения весной 2022 года очередного заседания Российско-Белорусского Совета. Заседание должно проходить на территории Калининградской области. Согласование обеими сторонами даты проведения заседания в первую очередь будет зависеть от эпидемиологической обстановки, - прокомментировали в правительстве тему встречи.

Известно, что во время встречи также обсуждались вопросы транспортной доступности.

- С посольством России в Белоруссии у нас всегда складывались хорошие конструктивные отношения. Вы на постоянной основе оказываете нам помощь и поддержку в развитии сотрудничества между нашей областью и белорусскими регионами. Рассчитываю и в дальнейшем на позитивное взаимодействие, – подчеркнул глава региона Антон Алиханов.