Неработающие, пенсионеры, учащиеся: кто в Калининграде заразился COVID-19

Чаще всего от коронавируса страдают пенсионеры. И такая картина не только в Калининграде.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 202 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб
- В структуре - 171 случай ОРВИ, 10 – пневмоний, в 21 инфицированного заболевание протекает бессимптомно, - прокомментировали в оперштабе.
Среди заболевших:
- 49 неработающих;
- 43 пенсионера;
- 25 учащихся;
- 23 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 7 работников образования;
- 6 медицинских работников;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 детей, посещающих детский сад;
- 5 студентов четырех образовательных учреждений;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 4 неорганизованных ребенка;
- 3 сотрудника банков;
- 3 работника с/х предприятий;
- 2 сотрудника учреждений культуры.
На 9 декабря в Калининградской области на COVID-19 проведено 1 225 522 исследования, из них выявлено 78 065 случаев заражения (72 151 человек выздоровели), умерли 1 121, остаются под медицинским наблюдением 8 537 человек.