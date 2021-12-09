Неработающие, пенсионеры, учащиеся: кто в Калининграде заразился COVID-19

Чаще всего от коронавируса страдают пенсионеры. И такая картина не только в Калининграде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 202 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб

- В структуре - 171 случай ОРВИ, 10 – пневмоний, в 21 инфицированного заболевание протекает бессимптомно, - прокомментировали в оперштабе.

Среди заболевших:

- 49 неработающих;

- 43 пенсионера;

- 25 учащихся;

- 23 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 7 работников образования;

- 6 медицинских работников;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 детей, посещающих детский сад;

- 5 студентов четырех образовательных учреждений;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 4 неорганизованных ребенка;

- 3 сотрудника банков;

- 3 работника с/х предприятий;

- 2 сотрудника учреждений культуры.

На 9 декабря в Калининградской области на COVID-19 проведено 1 225 522 исследования, из них выявлено 78 065 случаев заражения (72 151 человек выздоровели), умерли 1 121, остаются под медицинским наблюдением 8 537 человек.