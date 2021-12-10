В Калининграде полиция и волонтеры разыскивают двух 15-летних девушек

Анастасия покинула приют ранним утром 9 декабря. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Поисково-спасательный отряд «Запад» в социальных сетях разместил информацию о пропаже 15-летней Анастасии А., которая ранним утром 9 декабря ушла из дома на улице Тургенева в Калининграде, и до настоящего времени о ней ничего не известно.

Приметы девушки: рост 172 см, глаза карие, волосы до плеч, темно-русые, была одета в черный спортивный костюм и белые кроссовки.

Правда, в полиции уточнили, что Анастасия «самовольно покинула социальный приют для детей и подростков».

Еще одна 15-летняя девушка Виктория А. ушла из дома, расположенного на улице Тихорецкой, еще 5 декабря, и ее местонахождение также не установлено.

Виктория была одета в синее дутое пальто, черные джинсы, черные кроссовки, белый шарф. Особая примета: у девушки черные волосы до плеч, а челка выкрашена в красный цвет.

Под постами об исчезновении девушек идет оживленная дискуссия о ненадлежащем родительском контроле.

Тем временем волонтеры обращаются к горожанам:

- Если вам что-либо известно о местонахождении подростков, сообщите об этом по телефонам горячей линии:

508-038,

520-444 инфорг (бесплатный звонок).