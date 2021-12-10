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Общество10 декабря 2021 6:19

В Балтийске горел дом на шесть семей

К счастью, при пожаре никто не пострадал
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В четверг, 9 декабря, пожарные тушили загоревшуюся мебель в одном из жилых домов в Балтийске.

- В 21.54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Ленинском проспекте в городе Балтийске, - прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области. - В многоквартирном жилом доме на 6 семей в одной из квартир на первом этаже горела мебель.

Отмечается, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

- Пострадавших нет, - заверили спасатели.