В Балтийске горел дом на шесть семей

В четверг, 9 декабря, пожарные тушили загоревшуюся мебель в одном из жилых домов в Балтийске.

- В 21.54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Ленинском проспекте в городе Балтийске, - прокомментировали в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области. - В многоквартирном жилом доме на 6 семей в одной из квартир на первом этаже горела мебель.

Отмечается, что реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным.

- Пострадавших нет, - заверили спасатели.