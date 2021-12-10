Пенсионерка из Зеленоградска перевела мошенникам 5 миллионов рублей

Пенсионеры продолжают удивлять своей доверчивостью и легкостью, с которой они переводят незнакомцам миллионы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Калининградские пенсионеры продолжают попадаться в ловушки телефонных мошенников. Очередной случай зафиксирован в Зеленоградском районе.

- В ОМВД России по Зеленоградскому району обратилась женщина с заявлением о краже денег с ее банковского счета, - сообщает пресс-служба регионального МВД. - Пенсионерка пояснила, что деньги она перевела по указанному счету после телефонного разговора.

Классика! Мошенник представился сотрудником банка. Сообщил, что создается единый счет для клиентов банка, что женщине необходимо перевести свои накопления на этот счет, чтобы не потерять денежные средства.

- 62-летняя жительница Зеленоградска поверила и перечислила мошенникам 2,5 миллиона рублей, - рассказали о деталях в полиции. - Деньги она переводила через банкомат на протяжении трех дней. Преступникам этого показалось мало, они убедили потерпевшую оформить на себя кредит еще на 2,5 миллиона рублей и перевести эти деньги на продиктованные счета. Итого сумма похищенных средств составила 5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными и не разговаривать с незнакомцами по телефону.