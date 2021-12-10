«Ростелеком» предоставил каналы связи для прямой линии губернатора Калининградской области

Губернатор отвечал на вопросы жителей в течение трех часов.

Национальный провайдер предоставил бесплатный многоканальный федеральный номер, позвонив по которому зрители могли задать вопрос главе региона, а также каналы связи для прямых включений. Онлайн-трансляция прямой линии велась на телеканалах «Россия-24» и «Запад-24».

- Конечно, специалисты компании подошли к этой задаче с максимальной ответственностью, понимая ее важность, - прокомментировал Алексей Семёнов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Всё прошло в штатном режиме, без каких-либо сбоев. “Ростелеком” имеет большой опыт в цифровой поддержке мероприятий самого высокого уровня. Накопленные компетенции позволяют нам успешно решать даже самые нетривиальные в техническом плане задачи.

- В прошлый раз прямая линия губернатора с жителями Калининградской области проходила больше года назад, - добавил Дмитрий Лысков, руководитель пресс-службы правительства Калининградской области. - В этот раз было принято решение проводить ее в формате прямых включений с телестудией, эфир прошел четко, без технических накладок. Калининградцы были очень активны, поэтому глава региона решил сделать такие прямые линии регулярными.

Онлайн-включения во время проведения прямой линии осуществлялись из трех точек. Предоставленные каналы связи пропускной способностью до 1 Гбит/c соединили телецентр ГТРК «Калининград» с административным корпусом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, библиотекой в городе Багратионовске и детской модульной библиотекой в Черняховске.

Всего по разным каналам на прямую линию поступило свыше 5 тысяч обращений, в том числе более 200 – по многоканальному телефону. Губернатор отвечал на вопросы жителей в течение трех часов.