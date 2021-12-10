В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 10 декабря нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в пятницу, 10 декабря, в течение дня отключено электричество на 8 улицах в микрорайоне Чкаловск. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Куйбышева, 2, 15, 17-77, 65а, а также на ул. Октябрьской, 79, 79а-б, пр-те Калинина, 111-115.

До 16 часов в микрорайоне Чкаловск работы на электросетях будет проводить Обороэнерго. Также до 16 часов без электричества будут потребители на ул. Мира, 2 (школа № 11), ул. Беланова, 4, 5-19, ул. Жиленкова, 18.

Кроме этого, сегодня во второй половине дня будет плановое отключение электричества на ул. 3-й Большой Окружной - в садовом товариществе «Искра» и на Невского, 32.