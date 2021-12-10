Калининградка сдала полиции мужа-тирана, который хранил наркотики

Ночью в полицию Калининграда позвонила местная жительница и сообщила, что супруг душил ее и угрожал убить. На вызов отреагировали сотрудники патрульно-постовой службы. Прибыв на место, полицейские в ходе опроса пострадавшей узнали о том, что ее муж хранит дома наркотики.

Ранее судимого за кражу и причинение легкого вреда здоровью 28-летнего мужчину доставили в отдел полиции. Сотрудники следственно-оперативной группы в присутствии понятых изъяли у него два пакета, в которых находилось более 15 граммов марихуаны.

Мужчина заявил, что хранил марихуану для личного потребления, сейчас эта версия тщательно проверяется. На него уже завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере», также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за угрозу убийством.