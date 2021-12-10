Гурьевск - 26 случаев, Зеленоградск - 24: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 208 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 93 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 6,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 10,

Пионерский городской округ – 5,

Гвардейский городской округ - 9,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 26,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 6,

Зеленоградский городской округ – 24,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 2,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 6,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 3,

Неманский городской округ – 3,

Янтарный городской округ – 1.