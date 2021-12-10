Гурьевск - 26 случаев, Зеленоградск - 24: В каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 208 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 93 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 6,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 10,
Пионерский городской округ – 5,
Гвардейский городской округ - 9,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 26,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 6,
Зеленоградский городской округ – 24,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 2,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 2,
Советский городской округ - 6,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 3,
Неманский городской округ – 3,
Янтарный городской округ – 1.