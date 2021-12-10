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Спорт10 декабря 2021 11:17

Калининградский боксер стал бронзовым призером юниорского Кубка России

Виктор Сергеев
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Дмитрий Шефер (на фото справа)

Дмитрий Шефер (на фото справа)

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Санкт-Петербурге прошел юниорский Кубок России по боксу, в котором приняли участие 290 бойцов не старше 17 лет из более чем 60 регионов РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, одним из 52 медалистов в одной из 13 весовых категорий стал Дмитрий Шефер из Мамоново. Студент регионального училища олимпийского резерва боксировал среди сверстников массой до 60 килограммов и одержал три победы из пяти возможных.

Всего в этой весовой категории был 31 соперник. Дмитрий победил Ивана Чиндыкова из Приморского края со счетом 5:0, затем оказался сильнее Артура Кокова из Москвы со счетом 4:1, затем одолел Александра Азина из Хабаровского края 5:0.

Но уже в полуфинале калининградский боксер уступил Хаджимураду Зубайруеву из Дагестана 0:5 и занял одно из двух третьих мест. Что все равно позволило выполнить задачу-минимум и пройти отбор в расширенный список национальной команды для подготовки к первенству Европы-2022.