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Общество10 декабря 2021 12:04

29 школьников, 8 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

Виктор Сергеев
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 182 случая ОРВИ, 13 пневмоний и 13 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 33 пенсионера;

- 6 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 8 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 работника транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника банков;

- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 41 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 5 детей, посещающих детский сад;

- 29 учащихся;

- 5 студентов 5 образовательных учреждений;

- 45 неработающих.