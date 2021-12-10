29 школьников, 8 педагогов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 208 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, в структуре заболеваемости 182 случая ОРВИ, 13 пневмоний и 13 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 33 пенсионера;
- 6 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 15 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 8 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 работника транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника банков;
- 4 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 41 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 5 детей, посещающих детский сад;
- 29 учащихся;
- 5 студентов 5 образовательных учреждений;
- 45 неработающих.