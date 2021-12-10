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Общество10 декабря 2021 12:13

В Калининграде на выходных пройдут проверки водителей на трезвость

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с 10 по 12 декабря будет проводиться профилактическое мероприятие ГИБДД «Нетрезвый водитель». В течение трех дней автоинспекторы будут проверять водителей на предмет опьянения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Госавтоинспекция просит очевидцев не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения. Полицейские напоминают: сообщить о водителях, представляющих угрозу для других участников дорожного движения можно по телефону: 8(4012)552-811.