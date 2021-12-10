Райффайзен Онлайн вошел в тройку лучших мобильных банков по версии Go Banking

Райффайзенбанк получил высокие оценки за функциональность и качество пользовательского опыта в приложении, использование инноваций, продвижение и занял третье место среди мобильных приложений всех банков по итоговой сумме баллов.

«Мы рады, что на протяжении нескольких лет продолжаем сохранять высокие позиции в различных категориях рейтинга Go Banking. Мы продолжаем развивать Райффайзен Онлайн, чтобы сделать его максимально удобным, быстрым и простым для решения любых финансовых задач», — прокомментировал Павел Рубахин, директор по продукту Райффайзен Онлайн.

Go Banking — это исследование приложений мобильного банкинга в России. Оценка производится по 18 критериям и 107 показателям, на ее основе формируется рейтинг банковских приложений для частных лиц. В исследовании рассматривались приложения 35 банков. С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте исследования .

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,7 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.