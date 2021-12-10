85% компаний ждут от банков большей кооперации

Большинство компаний крупного и среднего бизнеса ждут от банков более тесной кооперации в формировании общих стандартов обмена финансовой информацией. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International, в котором приняли участие более 200 российских компаний.

Крупные и средние российские компании пользуются широким спектром банковских продуктов и сервисов и чаще всего работают с 3-4 различными финансовыми организациями. Этим объясняется желание 85% участников исследования улучшить сотрудничество между обслуживающими банками: привести к единым стандартам обмен финансовыми данными, отчетность, документооборот.

Доля российских компаний крупного и среднего бизнеса, согласных с утверждениями о корпоративном финансировании

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«Мы уверены, что цифровые решения корпоративного финансирования, построенные на принципах coopetition, то есть сотрудничества с конкурирующими финансовыми организациями для создания более качественного клиентского опыта, помогут бизнесу снизить объем рутинных операций, повысить скорость и эффективность бизнес-процессов в целом, – комментирует Михаил Хаджабекян, руководитель управления корпоративных продуктов Райффайзенбанка. – Мы уделяем значительное внимание развитию интеграционных решений, которые позволяют компаниям получать сервисы из привычных интерфейсов учетных систем, а также создаем цифровую платформу, которая в будущем позволит нашим клиентам получать сервисы разных банков из одного окна».

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам первого полугодия 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов, выданных небанковскому сектору. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,7 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.