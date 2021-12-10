Райффайзенбанк запустил налоговую копилку для предпринимателей

Клиенты онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь могут пользоваться налоговой копилкой. Сервис будет перечислять 6% со всех доходных операций предпринимателя на отдельный счет, чтобы накопить деньги на уплату налогов.

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Источник: Райффайзен Бизнес Онлайн

«Мы стремимся сделать работу предпринимателей с отчетностью и налогами максимально простой и быстрой и автоматизируем большую часть этих процессов. Подключить налоговую копилку просто – нужно оставить заявку в интернет- или мобильном банке. Подключение происходит в течение одного рабочего дня. Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет легко управлять финансами и оплачивать налоги и страховые взносы в режиме онлайн», — отметила Наталья Козлова, директор офиса Райффайзенбанка в Калининграде.

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.