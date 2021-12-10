Резиденты калининградского офшора перечислили в областной бюджет почти 1 млрд рублей

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Участники калининградского специального административного района (САР) с января по ноябрь 2021 года перечислили в областной бюджет 952,1 млн рублей, при этом сумма страховых взносов калининградского САР за этот период превысила 647 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Поступления налогов и сборов от участников САР кратно увеличились по сравнению с прошлым годом: в 2,7 раза выросла сумма платежей в федеральный бюджет и почти в четыре раза – в бюджет Калининградской области. Общая сумма налогов и сборов от САР за три последних года оценивается в 3,2 млрд рублей.

«Количество участников специального административного района в Калининграде постоянно растет. Сейчас его резидентами являются 60 компаний, и почти треть из них прошли перерегистрацию в этом году, существенно усилив экономический эффект, который получает государство и регион от этого особого режима налогового и валютного регулирования», - отметил гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачёв.