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Общество10 декабря 2021 14:04

В Калининграде будут судить владельца склада с поддельным алкоголем

Экспертиза показала, что алкоголь был опасен для здоровья
Виктор Сергеев
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В Ленинградский районный суд Калининграда направлено уголовное дело в отношении владельца склада с поддельным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В феврале этого года оперативники в гараже около дома на улице Озерова обнаружили и изъяли свыше 800 пластиковых 5-литровых бутылок с суррогатной алкогольной и спиртосодержащей продукцией различных наименований.

Экспертиза показала, что вся продукция не соответствует требованиям ГОСТа и является непригодной к употреблению, т. е. употреблять такой алкоголь было опасно для жизни и здоровья.