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Общество10 декабря 2021 14:34

Наталья Ищенко вручила паспорта 14-летним жителям области

Торжественное вручение традиционно состоялось накануне Дня Конституции
Николай Литвинов
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Фото: Правительство Калининградской области

Паспорта получили одиннадцать ребят, которые проявили себя в разных сферах: учебе, творчестве, науке, спорте, общественной жизни.

- Мы встретились с вами в преддверии одного из государственных праздников нашей страны - Дня Конституции Российской Федерации, - обратилась к школьникам вице-премьер - министр спорта региона Наталья Ищенко. - Здесь собрались достойные ребята, которые уже имеют успехи в спорте, учебе, науке, общественной жизни. Будьте достойными гражданами нашего государства: ставьте себе цели, смело идите к ним и достигайте ярких результатов. Поздравляю вас с вручением первого самого важного документа в вашей жизни,

В рамках церемонии также наградили победителей регионального конкурса «Мы - граждане России!», приуроченного к празднованию 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.