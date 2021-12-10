Наталья Ищенко вручила паспорта 14-летним жителям области

. Фото: Правительство Калининградской области

Паспорта получили одиннадцать ребят, которые проявили себя в разных сферах: учебе, творчестве, науке, спорте, общественной жизни.

- Мы встретились с вами в преддверии одного из государственных праздников нашей страны - Дня Конституции Российской Федерации, - обратилась к школьникам вице-премьер - министр спорта региона Наталья Ищенко. - Здесь собрались достойные ребята, которые уже имеют успехи в спорте, учебе, науке, общественной жизни. Будьте достойными гражданами нашего государства: ставьте себе цели, смело идите к ним и достигайте ярких результатов. Поздравляю вас с вручением первого самого важного документа в вашей жизни,

В рамках церемонии также наградили победителей регионального конкурса «Мы - граждане России!», приуроченного к празднованию 25-летия принятия Конституции Российской Федерации.