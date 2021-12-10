С начала года в Калининградскую область переехали 2560 соотечественников и членов их семей

В нашем регионе продолжается действие программы «Соотечественник» по содействию добровольному переселению россиян, проживающих за рубежом. По информации министерства социальной политики, с начала нынешнего года в Калининградскую область переехали 2560 соотечественников и членов их семей. Всего за время действия программы (с 2007 года) - более 51 тысячи человек.

- Наш регион - в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству переселяющихся соотечественников, - отметила руководитель ведомства Анжелика Майстер.

Участникам госпрограммы предоставляется компенсация расходов на признание ученых степеней, званий, квалификации, полученных в иностранном государстве, на медицинское освидетельствование.

Специализированные благоустроенные квартиры в этом году предоставлены для 35 человек, нуждающихся в жилищном обустройстве. Еще 203 человека проживают в центре временного размещения «Соотечественник» по типу общежития, расположенном в поселке Северном Багратионовского городского округа. Возможность проживания в помещениях маневренного фонда предоставляется на срок до пяти лет. При этом за период действия программы треть ее участников приобретают собственные квартиру или дом в течение первого года после переезда.

- Очереди на получение жилья в маневренном фонде сегодня нет, - уточнила министр.