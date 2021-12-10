Число полностью вакцинированных в Калининградской области превысило 490 тысяч

Региональный оперативный штаб озвучил свежие данные по вакцинации против коронавируса. По состоянию на 10 декабря в Калининградской области привились 539 454 человека, полностью завершена иммунизация у 492 347 человек.

Напомним, что во время прямой линии губернатор Антон Алиханов заявил о том, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 653 тысячи человек. Таким образом, план по вакцинации уже выполнен более чем на 80% - при том что в статистику оперштаба не включены еще и вакцинированные военные.