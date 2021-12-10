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Здоровье10 декабря 2021 15:46

В больнице Зеленоградска установят новый аппарат ультразвуковой диагностики

Николай Литвинов
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Зеленоградская больница продолжает расширять свои возможности по программе модернизации первичного звена в здравоохранении. Одно из самых крупных приобретений этого года - цифровой стационарный рентгенодиагностический комплекс стоимостью 13,6 миллиона рублей. С начала работы оборудования - с 19 ноября - здесь проведено 415 исследований.

Как сообщает пресс-служба правительства, всего до конца года в лечебное учреждение поступит в общей сложности 79 единиц различного оборудования по 18 наименованиям. Средства на их приобретение в размере 47,6 миллиона рублей направлены из федерального и регионального бюджетов. Также в конце января этого года в лечебное учреждение поступил новый аппарат УЗ-диагностики.