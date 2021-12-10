В Калининграде впервые отправили на утилизацию 17 брошенных машин

. Фото: мэрия Калининграда

В пятницу, 10 декабря, сотрудники комитета муниципального контроля администрации Калининграда совместно с подрядчиком впервые провели процесс отправки на утилизацию брошенных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на специализированный пункт временного хранения, находящийся в Московском районе, были перемещены 17 машин.

- По четырем из них состоялись судебные заседания. Машины признаны бесхозяйными. Сегодня эти транспортные средства с площадки отгрузил подрядчик для дальнейшей утилизации, - пояснили в пресс-службе.

По словам Ирины Коровиной, начальника отдела в сфере благоустройства комитета муниципального контроля, сотрудники мэрии проводят регулярную работу по выявлению транспортных средств, имеющих признаки брошенных. Только с начала этого года выявлено 120 таких транспортных средств.