Власти Калининграда придумали, как решить проблему знаменитого «Моста дураков»

В Калининграде, на улице Островского, есть очень интересный путепровод, под которым время от времени застревают большегрузные автомобили. В народе его прозвали "Мост дураков".

После очередного случая власти все-таки обратили внимание на мост и, как могли, решили проблему. Вернее, придумали, как ее решить.

По информации пресс-службы мэрии, у моста будет смонтирована горизонтальная конструкция, которая "защитит мост от нерадивых водителей крупногабаритных транспортных средств". Для этого 23 и 24 декабря будет закрыто сквозное движение транспорта по улице Островского.

- Специалисты рассчитывают провести монтаж за одну ночь, но с учетом погодных условий для подстраховки запросили две, - отметили в мэрии.