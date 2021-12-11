В Низовье снова горит здание семинарии XIX века постройки

. Фото: предоставлено очевидцем

В поселке Низовье утром в субботу, 11 декабря, снова загорелось старинное здание учительской семинарии. Об этом «Комсомолке» сообщили очевидцы.

«Дымит правый угол чердака. Огня пока не видно. При мне вскрывали двери», - рассказал очевидец.

По его словам, на месте работают два отряда на двух пожарных автомобилях.

Напомним, ранним утром 9 декабря, в Низовье Гурьевского городского округа уже горело это здание, построенное в 1885 году. До войны в нем размещалась учительская семинария, после войны - профессионально-техническое училище.

С пожаром 9 декабря справились не без труда за полдня. Тогда в МЧС этот пожар назвали резонансным. Во многом потому, что поначалу люди подумали, что горит знаменитый замок Вальдау. Но он не пострадал.

В здании семинарии тогда сгорело два этажа, провалилась крыша.