В Калининграде простились с фоторепортером Игорем Зарембо

Игорь запомнился всем как большой профессионал и очень добрый человек. Фото: Александр КАТЕРУША

В субботу, 11 декабря, в Калининграде в последний путь проводили известного фоторепортера Игоря Зарембо. Мастера фотографии не стало 1 декабря.

Игорь Зарембо похоронен на Старом городском кладбище на проспекте Мира.

Сейчас в Калининграде фотографы собирают снимки, на которых изображен Игорь Николаевич: дома, на работе, с коллегами, на выездах. Эти фотографии планируют опубликовать в книге вместе с фотоработами Игоря.

«Комсомолка» обращается ко всем жителям Калининграда. Может быть, у вас есть фотографии, на которых изображен Игорь Зарембо? Пришлите их на почту: kaizer@kp-kaliningrad.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Карьера Игоря Зарембо началась в далеком 1972 году. За свою богатую жизнь он сотрудничал со многими изданиями, включая мировые агентства AFP, Epa, Getti. В 1990-е годы в течение нескольких лет фотограф работал в горячих точках.

C 1992 года Игорь Зарембо - собственный корреспондент ИТАР-ТАСС, с 2009-го - «РИА Новости». На протяжении последних двадцати с лишним лет Игорь Николаевич активно сотрудничал с «Комсомольской правдой» в Калининграде. Он был большим другом нашей газеты...

Игорь Зарембо - автор нескольких книг и альбомов, более 10 персональных выставок. Самые известные из них: «Деревья Кёнигсберга», «Политика в лицах», «Куршская коса», «Олеринская тундра», «Мой город». Все они экспонировались как в России, так и за рубежом.