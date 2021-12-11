Калининградец пытался украсть алкоголь из супермаркета на Бульваре Шевцовой

Инцидент случился в магазине, расположенном на Бульваре Шевцовой в Калининграде – там сработала тревожная сигнализация. На место выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и задержал подозреваемого в краже алкогольной продукции.

Как рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, действия злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Он пронес мимо кассы две бутылки дорогостоящего алкоголя, спрятанные в сумке.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.