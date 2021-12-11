В Калининграде впервые сформирован юношеский оркестр

. Фото: Предоставлено организаторами

В Калининградской области сформирован юношеский оркестр в рамках проекта Образовательно-методического Центра «Учитель. Ученик…». Как рассказали в Центре, в состав оркестра вошли учащиеся детских школ искусств региона и студенты областного колледжа им. Рахманинова.

Ребята уже выступили с большим концертом в Кафедральном соборе, сыграв произведения Вивальди, Шостаковича, Сапожникова и других авторов.

Солистами выступили одаренные дети, лауреаты престижных конкурсов разных уровней, среди них талантливый слабовидящий пианист Лев Даниленко.

Организаторы отметили, что концерт из-за пандемийных ограничений состоялся без зрителей. Однако, есть запись концерта, которую покажут на канале образовательно-методического центра в YouTube. Премьера назначена на 12 декабря в 12:00.