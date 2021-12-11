В салоне находилось 15 человек: В УМВД рассказали подробности ДТП с автобусом в Гурьевске

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На месте ДТП в Гурьевске продолжают работать сотрудники полиции. В пресс-службе регионального УМВД сообщили некоторые подробности ДТП, в результате которого рейсовый автобус влетел в магазин.

За рулем автобуса, который ехал в сторону Полесска, находился 56-летний водитель.

По предварительной информации мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения с последующим выездом в кювет, где совершил наезд на бетонное ограждение и магазин сельскохозяйственной техники. В автобусе на момент ДТП находилось 15 человек», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.