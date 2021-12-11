Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 декабря 2021 14:16

В салоне находилось 15 человек: В УМВД рассказали подробности ДТП с автобусом в Гурьевске

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: предоставлено очевидцем

На месте ДТП в Гурьевске продолжают работать сотрудники полиции. В пресс-службе регионального УМВД сообщили некоторые подробности ДТП, в результате которого рейсовый автобус влетел в магазин.

За рулем автобуса, который ехал в сторону Полесска, находился 56-летний водитель.

По предварительной информации мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения с последующим выездом в кювет, где совершил наезд на бетонное ограждение и магазин сельскохозяйственной техники. В автобусе на момент ДТП находилось 15 человек», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал.

Сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.