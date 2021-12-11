Калининградская станция переливания крови объявила акцию для доноров

. Фото: Станция переливания крови Калининградской области

На Станции переливания крови Калининградской области стартовала акция «Щедрый декабрь». Как рассказали врачи, участники акции имеют возможность получить в виде бонуса общий анализ крови, компенсацию за питание в размере 657 рублей, справку на два дня отдыха и сувениры.

До 30 декабря включительно добровольцев ждут на станции переливания крови (ул. Чкалова, 29) по будним дням и в субботу, 18 декабря, с 8 до 13 часов.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Калининградской области и полис ОМС.

Важно: после вакцинации от коронавируса допуск на донацию – через 30 дней после завершения процедуры.

Информацию можно уточнять по телефону: 21-55-41.