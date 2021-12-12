В Калининградской области зафиксировано 188 новых случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом выздоровели и были выписаны из больниц 475 человек. Такие данные привели в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Что касается ситуации в целом по России, то за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса в 85 регионах, из них 2 306 (7,7%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 016 896 человек в 85 регионах.

- Также за сутки зафиксировано 1132 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 289 483 человека, - добавили в федеральном оперштабе.