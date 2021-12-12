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Общество12 декабря 2021 9:16

Сотрудники МЧС устроили профилактический рейд по замерзшим водоемам в Полесском районе

Кирилл Алексеев
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Накануне сотрудники МЧС устроили рейд по калининградским водоемам, чтобы предупредить рыболовов об опасности выхода на лед.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, если в Куршском заливе, в районе поселков Заливино, Каширского любителей подледного лова не обнаружили, то на Дейме, возле Орлиного моста, их было предостаточно.

Рыбакам внятно объяснили, что в условиях нестабильной погоды выходить на лед смертельно опасно.

- На территории Полесского городского округа и других муниципальных образований профилактические патрулирования проводились также в течение всей этой недели, - добавили в пресс-службе.