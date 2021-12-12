Школьники, студенты, пенсионер: в оперштабе рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением ковида, в структуре 167 ОРВИ, 6 пневмоний, а также 15 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 28 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 работник предприятия пищевой промышленности;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 12 детей, посещающих детские сады;
- 23 учащихся;
- 10 студентов 8 образовательных учреждений;
- 51 неработающий.