Школьники, студенты, пенсионер: в оперштабе рассказали подробности о новых заболевших коронавирусом в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением ковида, в структуре 167 ОРВИ, 6 пневмоний, а также 15 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 28 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 работник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 27 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 12 детей, посещающих детские сады;

- 23 учащихся;

- 10 студентов 8 образовательных учреждений;

- 51 неработающий.