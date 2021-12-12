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Происшествия12 декабря 2021 11:46

На улице Горького в Калининграде перевернулся автомобиль

Кирилл Алексеев
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Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

На перекрестке улиц Горького и Гайдара в Калининграде, недалеко от супермаркета "Виктория", в воскресенье днем случилось ДТП. Как сообщили очевидцы в группе "Янтарный ДЛБ", произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них перевернулся и приземлился на крышу.

Подробности аварии пока неизвестны. По предварительным данным, погибших и серьезно пострадавших нет. Причиной аварии, вероятно, стало нарушение скоростного режима одним из водителей и, возможно, скользкая дорога.