На улице Горького в Калининграде перевернулся автомобиль

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

На перекрестке улиц Горького и Гайдара в Калининграде, недалеко от супермаркета "Виктория", в воскресенье днем случилось ДТП. Как сообщили очевидцы в группе "Янтарный ДЛБ", произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них перевернулся и приземлился на крышу.

Подробности аварии пока неизвестны. По предварительным данным, погибших и серьезно пострадавших нет. Причиной аварии, вероятно, стало нарушение скоростного режима одним из водителей и, возможно, скользкая дорога.