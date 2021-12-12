В полиции рассказали об обстоятельствах ДТП на перекрестке улиц Горького и Гайдара в Калининграде

В управлении ГИБДД по Калининградской области рассказали об обстоятельствах ДТП, которое произошло в воскресенье в 12:50 на перекрестке улиц Горького и Гайдара. Напомним, в результате аварии перевернулась черная "Тойота". Однако, как оказалось, ее водитель (кстати, именно он нарушил правила), отделался лишь легким испугом. Чего не скажешь о водителе машины, с которой столкнулась "Тойота"

- Водитель автомобиля "Тойота" 1980 года рождения при съезде с кругового перекрестка выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген", которым управлял мужчина 1965 года рождения. "Тойота" в результате перевернулась, а водитель "Фольксвагена" доставлен в БСМП с телесными повреждениями, - рассказали в управлении ГИБДД, добавив, что по факту ДТП проводится проверка.