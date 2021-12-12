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Общество12 декабря 2021 18:17

Антон Алиханов анонсировал проект для младших школьников «Умная продленка»

Кирилл Алексеев
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С сентября 2022 года будет реализован проект по дополнительному образованию для младших школьников «Умная продленка». Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

- Каждый ребенок начальной школы получит сертификат на посещение двух кружков или секций по выбору в общем объеме четырех часов в неделю. И это кроме уже привычных сертификатов на допобразование, финансируемых из муниципальных бюджетов - которые также будут доступны, - отметил Антон Алиханов.

Дополнительные сертификаты для ребят с первого по четвертый класс, финансируемые из регионального бюджета, предназначены для кружков по следующим направлениям:

- физкультурно-оздоровительное;

- социально-гуманитарное;

- техническое;

- художественное.