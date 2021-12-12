Антон Алиханов анонсировал проект для младших школьников «Умная продленка»

С сентября 2022 года будет реализован проект по дополнительному образованию для младших школьников «Умная продленка». Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
- Каждый ребенок начальной школы получит сертификат на посещение двух кружков или секций по выбору в общем объеме четырех часов в неделю. И это кроме уже привычных сертификатов на допобразование, финансируемых из муниципальных бюджетов - которые также будут доступны, - отметил Антон Алиханов.
Дополнительные сертификаты для ребят с первого по четвертый класс, финансируемые из регионального бюджета, предназначены для кружков по следующим направлениям:
- физкультурно-оздоровительное;
- социально-гуманитарное;
- техническое;
- художественное.