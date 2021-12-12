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Общество12 декабря 2021 19:23

Под Зеленоградском отремонтируют дворянское гнездо графов Батоцки

Кирилл Алексеев
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Фото: Администрация Зеленоградска

В поселке Сосновка под Зеленоградском отремонтируют историческое здание поместья графов Батоцки, в котором сегодня располагается школа-интернат. Об этом сообщили в администрации Зеленоградского городского округа.

"В администрацию округа на согласование поступил проект по объекту: "Капитальный ремонт фасада, фундамента, системы водоотведения с крыши, дренажа здания общеобразовательной школы-интерната в поселке Сосновка", - говорится в сообщении.

Построенный в XIX веке господский дом графа Батоцки принадлежит к самым красивым строениям Замланда. Здание несколько раз перестраивалось. Последний вид в стиле нового барокко оно приобрело в 1921 году в результате восстановления после пожара 1913 года.