Под Зеленоградском отремонтируют дворянское гнездо графов Батоцки

. Фото: Администрация Зеленоградска

В поселке Сосновка под Зеленоградском отремонтируют историческое здание поместья графов Батоцки, в котором сегодня располагается школа-интернат. Об этом сообщили в администрации Зеленоградского городского округа.

"В администрацию округа на согласование поступил проект по объекту: "Капитальный ремонт фасада, фундамента, системы водоотведения с крыши, дренажа здания общеобразовательной школы-интерната в поселке Сосновка", - говорится в сообщении.

Построенный в XIX веке господский дом графа Батоцки принадлежит к самым красивым строениям Замланда. Здание несколько раз перестраивалось. Последний вид в стиле нового барокко оно приобрело в 1921 году в результате восстановления после пожара 1913 года.