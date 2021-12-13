Волейболистки «Локомотива» победили в Калининграде «Енисей»

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В воскресенье прошли очередные игры чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Калининградский «Локомотив» во Дворце спорта «Янтарный» принимал «Енисей» из Красноярска. Игра получилась яркой, динамичной, похожей на триллер. Калининградкам удалось победить только на тай-брейке. Итоговый счет - 3:2 (25:9, 16:25, 15:25, 25:15, 15:12). Самой результативной в составе «Локомотива» стала Мальвина Смаржек - 27 очков.

После этой победы «Локомотив» вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата России. У нашей команды 10 побед в 10 играх.