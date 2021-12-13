Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на ул. Красносельской

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Утром в понедельник, 13 декабря, на перекрестке улиц Воздушной - Красносельской произошло ДТП с погибшим. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во ВКонтакте.

По предварительным данным, водитель легковушки врезался в микроавтобус, после этого автомобиль отбросило на придорожное дерево.

По словам очевидцев, погибший - водитель такси, которому стало плохо за рулем.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.